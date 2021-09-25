«СКА-Хабаровск» уверенно обыграл «Велес» в домашнем матче ФНЛ

В матче 13-го тура Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» принимал «Велес». Встреча прошла на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
На 38-й минуте встречи счёт открыл нападающий «СКА-Хабаровска» Давид Караев, успешно реализовавший пенальти. На 58-й минуте форвард Дмитрий Барков упрочил преимущество хозяев в счёте.
«СКА-Хабаровск» в 13 матчах набрал 24 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. Московский «Велес» (20) — на 8-м месте. Лидером соревнований является московское «Торпедо», набравшее в 12 встречах 28 очков. В следующем туре ФНЛ «СКА-Хабаровск» сыграет с «Волгарём», а «Велес» проведёт встречу с «КАМАЗом». Оба матча состоятся 29 сентября.
- 25 сентября 2021
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