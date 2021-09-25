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Месси и Верратти смогут принять участие в матче Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Сити»

Месси и Верратти смогут принять участие в матче Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Сити»
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Футболисты «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси и Марко Верратти могут принять участие в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити», сообщает L'Equipe.

По информации источника, Месси и Верратти успеют восстановиться от травм к матчу Еврокубка и попадут в заявку французской команды.

Напомним, Месси получил повреждение в матче французской Лиги 1 с «Лионом». Из-за травмы аргентинский футболист пропустил матч «ПСЖ» с «Метцем» (2:1), а также не сыграет с «Монпелье». Верратти не выходил на поле с 5 сентября.

Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «ПСЖ» — «Манчестер Сити» состоится 28 сентября в Париже. Начало встречи — в 22:00 мск. Ответный матч пройдёт 24 ноября в Манчестере.

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