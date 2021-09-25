Ибрагимович: спросил в раздевалке «Милана», кто играл в ЛЧ. Только двое подняли руку

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о разговоре с одноклубниками после перехода.
«Когда я приехал в «Милан», я спросил в раздевалке, сколько человек провели хотя бы один матч в Лиге чемпионов. Только двое подняли руку. Я подумал, что это шутка. В прошлом сезоне моей целью была победа в чемпионате Италии, но я не преуспел. Мы были близки, финишировав вторыми. Не только благодаря мне, мы все вместе отлично поработали.
Партнеры по команде, даже молодые и неопытные, поняли, что нужно, чтобы добраться туда, где мы оказались в мае прошлого года, но также и то, что чего-то не хватает для победы. Мы все усердно работали над этой целью», — цитирует Златана Calciomercato.
«Милан» в пяти матчах набрал 13 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Серии А.
- 25 сентября 2021
-
13:30
-
13:25
-
13:18
-
13:03
-
12:53
-
12:41
-
12:31
-
12:07
-
12:04
-
11:51
-
11:43
-
11:36
-
11:30
-
11:30
-
11:22
-
11:21
-
11:00
-
10:38
-
10:28
-
09:49
-
09:32
-
09:30
-
09:27
-
08:13
-
05:58
-
05:40
-
04:55
-
04:31
-
04:16
-
03:54
-
03:34
-
03:10
-
02:49
-
02:19
-
01:59