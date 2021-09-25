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Ибрагимович: спросил в раздевалке «Милана», кто играл в ЛЧ. Только двое подняли руку

Ибрагимович: спросил в раздевалке «Милана», кто играл в ЛЧ. Только двое подняли руку
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о разговоре с одноклубниками после перехода.

«Когда я приехал в «Милан», я спросил в раздевалке, сколько человек провели хотя бы один матч в Лиге чемпионов. Только двое подняли руку. Я подумал, что это шутка. В прошлом сезоне моей целью была победа в чемпионате Италии, но я не преуспел. Мы были близки, финишировав вторыми. Не только благодаря мне, мы все вместе отлично поработали.

Партнеры по команде, даже молодые и неопытные, поняли, что нужно, чтобы добраться туда, где мы оказались в мае прошлого года, но также и то, что чего-то не хватает для победы. Мы все усердно работали над этой целью», — цитирует Златана Calciomercato.

«Милан» в пяти матчах набрал 13 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Серии А.

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