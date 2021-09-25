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Бабкин заменит Пабло в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Химками»

Бабкин заменит Пабло в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Химками»
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Перед началом встречи 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» «Локомотив» воспользовался правом предматчевой замены и выпустил полузащитника Сергея Бабкина вместе защитника Пабло, сообщает пресс-служба железнодорожников.

Сегодня, 25 сентября, состоится матч «Химки» — «Локомотив». Встреча 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Локомотив».

«Локомотив» в 8 матчах набрал 16 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (6) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (20). Напомним, санкт-петербургский клуб — действующий чемпион России.

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