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Защитник сборной Украины может перейти в «Трабзонспор»

Защитник сборной Украины может перейти в «Трабзонспор»
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Защитник и киевского «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко может продолжить карьеру в чемпионате Турции, сообщает Fotospor.

По информации источника, в услугах 22-летнего украинского футболиста заинтересован «Трабзонспор». Руководство турецкого клуба уже связалось с агентом Миколенко, чтобы начать переговоры о возможном трансфере.

Напомним, Миколенко выступает за основную команду киевского «Динамо» с 2017 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 8 матчах украинской Премьер-лиги и отдал 2 результативные передачи. С 2018 года Миколенко вызывается в национальную команду Украины.

«Трабзонспор» в 6 матчах набрал 14 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Турции сезона-2021/2022.

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