«Челси» — «Манчестер Сити»: составы команд на матч 6-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Манчестер Сити» на матч 6-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Челси»: Менди, Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта, Алонсо, Ковачич, Жоржиньо, Канте, Джеймс, Вернер, Лукаку.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Диаш, Лапорт, Канселу, Де Брёйне, Эрнандес, Фоден, Жезус, Б. Силва, Грилиш.
Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет англичанин Майкл Оливер. Ему будут помогать ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. В качестве резервного арбитра встречу будет обслуживать Роберт Джонс.
«Челси» набрал 13 очков за пять туров и занимает первое место в чемпионате Англии, опережая «Ливерпуль» (13) и «Манчестер Юнайтед» (13) по дополнительным показателям. «Манчестер Сити» (10) – на пятой строчке в турнирной таблице.
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