«Алавес» — «Атлетико»: составы команд на матч 7-го тура испанской Примеры

Стали известны стартовые составы «Алавеса» и «Атлетико» на матч 7-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Мендисорроса» в Витории. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Алавес» — «Атлетико».
«Алавес»: Пачеко, Дуарте, Лагуардия, Миазга, Химо, Агиррегабирия, Н’Диайе, Мойя, Риоха, Силла, Де ла Фуэнте.
Запасные: Сивера, Абкар, Сауль, Тачи, Гарсия, Мартин, Пельистри, Пина, Домингес, Гвидетти, Хоселу.
«Атлетико»: Облак, Эрмосо, Фелипе, Савич, Триппьер, Кондогбиа, Карраско, Де Пауль, Льоренте, Гризманн, Суарес.
Запасные: Леком, Хименес, Лоди, Врсалько, Эррера, Коке, Матеус, Корреа.
Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Матеу Лаос. Ему будут помогать ассистенты Пау Себрьян Девис и Рубен Поррас Рико. Резервный арбитр – Херман Сид Камачо.
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