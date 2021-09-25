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«Зенит» — «Крылья Советов»: составы команд на матч 9-го тура РПЛ

«Зенит» — «Крылья Советов»: составы команд на матч 9-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Крыльев Советов» на матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Крылья Советов».

«Зенит»: Крицюк, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Сутормин, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Дзюба, Малком.

Запасные: Кержаков, Бязров, Круговой, Хотулёв, Ерохин, Мостовой, Кравцов, Азмун, Кузецов.

«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Горшков, Солдатенков, Зеффан, Зиньковский, Якуба, Ежов, Иванисеня, Сергеев, Глушенков.

Запасные: Фролов, Овсянников, Божин, Бегич, Бейл, Кабутов, Липовой, Витюгов, Пиняев, Пруцев, Сарвели, Цыпченко.

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