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«Химки» — «Локомотив»: с поля удалён Маринато Гильерме

«Химки» — «Локомотив»: с поля удалён Маринато Гильерме
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Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме был удалён с поля в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Химками» (0:0, 53-я минута). Голкипер получил прямую красную карточку. На поле появился молодой вратарь Даниил Худяков, который заменил полузащитника Сергея Бабкина.

Напомним, обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным из Тулы. Помогают ему ассистенты Рустам Мухтаров (Петрозаводск) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери — Андрей Фисенко (Владивосток).

«Локомотив» в 8 матчах набрал 16 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (6) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (20). Напомним, санкт-петербургский клуб — действующий чемпион России.

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