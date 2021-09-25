17-летний вратарь Даниил Худяков дебютировал за «Локомотив»

17-летний голкипер Даниил Худяков дебютировал за «Локомотив», появившись на поле на 54-й минуте матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (0:0, 60-я минута). Вратарь железнодорожников Маринато Гильерме был удалён, получив прямую красную карточку.



Напомним, обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным из Тулы. Помогают ему ассистенты Рустам Мухтаров (Петрозаводск) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери — Андрей Фисенко (Владивосток).



«Локомотив» в 8 матчах набрал 16 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (6) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (20). Напомним, санкт-петербургский клуб — действующий чемпион России.