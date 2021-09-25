«Челси» — «Манчестер Сити»: Жезус вывел гостей вперёд

Сегодня, 25 сентября, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне проходит матч 6-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Манчестер Сити».
Счёт матча был открыт на 53-й минуте встречи. Отличился нападающий Габриэл Жезус, ему ассистировал Жоау Канселу.
Жезус выводит «горожан» вперёд:
Встречу обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет англичанин Майкл Оливер. Ему помогают ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. В качестве резервного арбитра выступает Роберт Джонс.
В данный момент продолжается второй тайм матча «Челси» — «Манчестер Сити». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Челси» набрал 13 очков за пять туров и занимает первое место в чемпионате Англии, опережая «Ливерпуль» (13) и «Манчестер Юнайтед» (13) по дополнительным показателям. «Манчестер Сити» (10) – на пятой строчке в турнирной таблице.
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