«Челси» — «Манчестер Сити»: Жезус вывел гостей вперёд

Сегодня, 25 сентября, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне проходит матч 6-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Манчестер Сити».



Счёт матча был открыт на 53-й минуте встречи. Отличился нападающий Габриэл Жезус, ему ассистировал Жоау Канселу.

Жезус выводит «горожан» вперёд:

Встречу обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет англичанин Майкл Оливер. Ему помогают ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. В качестве резервного арбитра выступает Роберт Джонс.



В данный момент продолжается второй тайм матча «Челси» — «Манчестер Сити». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Челси» набрал 13 очков за пять туров и занимает первое место в чемпионате Англии, опережая «Ливерпуль» (13) и «Манчестер Юнайтед» (13) по дополнительным показателям. «Манчестер Сити» (10) – на пятой строчке в турнирной таблице.

Главные события АПЛ в нашем тематическом «инстаграме». Подписывайся.