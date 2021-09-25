«Локомотив» в меньшинстве удержал ничью с «Химками»

«Локомотив» в меньшинстве сыграл вничью с «Химками» в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках. Матч завершился со счётом 0:0.



Самый яркий момент встречи случился на старте второго тайма. Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме грубо сыграл против нападающего «Химок» Кемаля Адеми. Главный арбитр Алексей Амелин после просмотра VAR принял решение удалить голкипера с поля. На замену вышел 17-летний Даниил Худяков, который дебютировал за «Локомотив».



«Локомотив» в девяти матчах набрал 17 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (7) — на 14-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (20). Напомним, санкт-петербургский клуб — действующий чемпион России.