Кокорин — в заявке «Фиорентины» на матч Серии А с «Удинезе»

«Фиорентина» опубликовала заявку на матч 6-го тура итальянской Серии А с «Удинезе». В список из 25 футболистов попал российский нападающий Александр Кокорин.

Заявка «Фиорентины»: Амрабат, Терраччиано, Бенасси, Бираги, Бонавентура, Драговски, Гонсалес, Венути, Дункан, Бьянко, Игор, Кальехон, Кокорин, Малех, Мартинес, Миленкович, Настасич, Соттиль, Одриосола, Росати, Пульгар, Сапонара, Терзич, Торрейра, Влахович.

Матч Серии А «Удинезе» — «Фиорентина» состоится завтра, 26 сентября, на стадионе «Дачия Арена — Фриули» в Удине. Начало встречи — в 16:00 мск.

Напомним, контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями.