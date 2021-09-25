Магкеев получил травму в матче с «Химками». Полузащитника «Локомотива» унесли на носилках

Полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев получил повреждение в матче с «Химками». Футболист не смог покинуть поле самостоятельно, игрока унесли на носилках. Вместо него на 81-й минуте на замену вышел полузащитник Фаустино Анджорин.



Напомним, «Локомотив» в меньшинстве сыграл вничью с «Химками» в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках. Матч завершился со счётом 0:0.



«Локомотив» в девяти матчах набрал 17 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (7) — на 14-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (20). Напомним, санкт-петербургский клуб — действующий чемпион России.

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