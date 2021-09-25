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«Манчестер Юнайтед» проиграл «Астон Вилле», пропустив на 88-й минуте и не забив с пенальти

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Астон Вилле», пропустив на 88-й минуте и не забив с пенальти
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Сегодня, 25 сентября, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере в рамках 6-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Астон Виллу». Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

Счёт матча был открыт в конце второго тайма. На 88-й минуте встречи защитник «Астон Виллы» Кортни Хос забил гол с передачи Дугласа Луиса.

В добавленное ко второму тайму время арбитр Майк Дин назначил пенальти в ворота «Астон Виллы», но Бруну Фернандеш не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял англичанин Майк Дин. Ему помогали ассистенты Даррен Кэнн и Эдвард Смарт. В качестве резервного арбитра выступал Майкл Солсбери.

В седьмом туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» примет дома «Эвертон», а «Астон Вилла» сыграет на выезде с «Тоттенхэм Хотспур». Первая встреча состоится 2 октября, вторая — 3 октября.

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Англия - Премьер-лига. 6-й тур
25 сентября 2021, суббота. 14:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Хос – 88'
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