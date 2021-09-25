Марко Николич прокомментировал ничью в матче с «Химками»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал результат матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (0:0).

«Пока мы были в полном составе, мы всё контролировали, у нас был прессинг, было движение мяча, мы создавали моменты. У нас была на поле команда, вы это видели. Сегодня на поле у нас появилось очень много молодых футболистов, они провели отличную игру. После красной карточки ребята всё равно хотели выиграть, но нам надо было в первом тайме решать игру, там были ситуации, где надо было быстрее разыгрывать мяч и разобраться в правильных решениях. Но нам не хватило опыта. Всё равно старались в меньшинстве, хочу похвалить команду за желание. Мы играли второй тайм в сложных условиях, характер у команды есть, это хорошо. Плохо, что потеряли два очка здесь.

Судейство? За девять матчей мы уже три раза играли в меньшинстве, но не хочу комментировать судейство. Болельщики сегодня всё сами сказали, они лучше сказали, чем я», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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