Марко Николич прокомментировал ничью в матче с «Химками»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал результат матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (0:0).
«Пока мы были в полном составе, мы всё контролировали, у нас был прессинг, было движение мяча, мы создавали моменты. У нас была на поле команда, вы это видели. Сегодня на поле у нас появилось очень много молодых футболистов, они провели отличную игру. После красной карточки ребята всё равно хотели выиграть, но нам надо было в первом тайме решать игру, там были ситуации, где надо было быстрее разыгрывать мяч и разобраться в правильных решениях. Но нам не хватило опыта. Всё равно старались в меньшинстве, хочу похвалить команду за желание. Мы играли второй тайм в сложных условиях, характер у команды есть, это хорошо. Плохо, что потеряли два очка здесь.
Судейство? За девять матчей мы уже три раза играли в меньшинстве, но не хочу комментировать судейство. Болельщики сегодня всё сами сказали, они лучше сказали, чем я», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Самые красивые фотографии РПЛ — в нашем «инстаграме»! Подписывайся и наслаждайся.
- 25 сентября 2021
-
18:05
-
18:05
-
17:59
-
17:57
-
17:54
-
17:52
-
17:51
-
17:43
-
17:43
-
17:34
-
17:26
-
17:25
-
17:19
-
17:14
-
17:03
-
16:58
-
16:50
-
16:50
-
16:41
-
16:40
-
16:36
-
16:27
-
16:24
-
16:20
-
16:19
-
16:00
-
15:57
-
15:46
-
15:30
-
15:21
-
15:15
-
15:08
-
15:07
-
15:02
-
15:01