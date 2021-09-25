«Кажется, это плохая ситуация». Николич — о травме Магкеева

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после матча 9-го тура РПЛ с «Химками» (0:0) высказался о травме полузащитника Станислава Магкеева, а также прокомментировал игру футболистов московской команды.

«К сожалению, Магкеев получил, как мне кажется, серьёзную травму. Очень жалко. Он сейчас в хорошей футбольной форме, был вызван в сборную. Надеюсь, что с ним всё будет хорошо. Но сейчас, кажется, это плохая ситуация.



Пабло — не знаю, что за травма у него. Он почувствовал недомогание. Баринов и Магкеев справились отлично, особенно 55 минут до красной карточки. Хочу поздравить с дебютом Бабкина, у него сегодня день рождения, а также Худякова, 2004 года рождения. Это наши воспитанники, это наше будущее, будущее российского футбола. Им надо просто набраться опыта», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.