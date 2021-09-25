«Кажется, это плохая ситуация». Николич — о травме Магкеева

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после матча 9-го тура РПЛ с «Химками» (0:0) высказался о травме полузащитника Станислава Магкеева, а также прокомментировал игру футболистов московской команды.
«К сожалению, Магкеев получил, как мне кажется, серьёзную травму. Очень жалко. Он сейчас в хорошей футбольной форме, был вызван в сборную. Надеюсь, что с ним всё будет хорошо. Но сейчас, кажется, это плохая ситуация.
Пабло — не знаю, что за травма у него. Он почувствовал недомогание. Баринов и Магкеев справились отлично, особенно 55 минут до красной карточки. Хочу поздравить с дебютом Бабкина, у него сегодня день рождения, а также Худякова, 2004 года рождения. Это наши воспитанники, это наше будущее, будущее российского футбола. Им надо просто набраться опыта», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 25 сентября 2021
-
18:05
-
18:05
-
17:59
-
17:57
-
17:54
-
17:52
-
17:51
-
17:43
-
17:43
-
17:34
-
17:26
-
17:25
-
17:19
-
17:14
-
17:03
-
16:58
-
16:50
-
16:50
-
16:41
-
16:40
-
16:36
-
16:27
-
16:24
-
16:20
-
16:19
-
16:00
-
15:57
-
15:46
-
15:30
-
15:21
-
15:15
-
15:08
-
15:07
-
15:02
-
15:01