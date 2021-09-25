Арбитр Федотов объяснил, почему судьи засчитали гол Зиньковского в ворота «Зенита»

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с голом полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в ворота «Зенита» в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Просматривали гол Зиньковского из-за эпизода в штрафной «Крыльев», где упал Малком. Многим могло показаться, что это нарушение правил со стороны защитника гостей, но это не так. Малком начал падать раньше контакта, защитник «Крыльев» вообще стоял, а соперник искал контакт и в него врезался. Хорошее решение, но не очень сложное», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Матч 9-го тура чемпионата России «Зенит» — «Крылья Советов» проходит в эти минуты на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. К 29-й минуте счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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