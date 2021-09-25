Гвардиола стал рекордсменом «Манчестер Сити» по количеству побед в качестве наставника

Победа «Манчестер Сити» в матче 6-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» стала 221-й для Хосепа Гвардиолы в качестве главного тренера «горожан», что стало рекордом клуба, сообщает официальный сайт «Манчестер Сити».
Гвардиола опередил Леса Макдауэлла, который за 13 лет одержал 220 побед в качестве главного тренера «горожан».
«Я так горжусь этим. Период, который мы проводим вместе, великолепен. Мы можем проигрывать матчи, проиграть финал, но мы играем с невероятным мужеством в каждой игре. Мы каждый раз играем в нашу игру, и это заставляет меня гордиться», — сказал Гвардиола.
В период под руководством Хосепа Гвардиолы «Манчестер Сити» провёл 303 матча, в 221-м из которых одержал победу, в 37 матчах была ничья и в 45 встречах «горожане» уступили.
Напомним, матч «Челси» — «Манчестер Сити» завершился со счётом 1:0. Единственный мяч записал на свой счёт Габриэл Жезус, ему ассистировал Жоау Канселу.
- 25 сентября 2021
-
18:05
-
18:05
-
17:59
-
17:57
-
17:54
-
17:52
-
17:51
-
17:43
-
17:43
-
17:34
-
17:26
-
17:25
-
17:19
-
17:14
-
17:03
-
16:58
-
16:50
-
16:50
-
16:41
-
16:40
-
16:36
-
16:27
-
16:24
-
16:20
-
16:19
-
16:00
-
15:57
-
15:46
-
15:30
-
15:21
-
15:15
-
15:08
-
15:07
-
15:02
-
15:01