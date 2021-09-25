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Гвардиола стал рекордсменом «Манчестер Сити» по количеству побед в качестве наставника

Гвардиола стал рекордсменом «Манчестер Сити» по количеству побед в качестве наставника
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Победа «Манчестер Сити» в матче 6-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» стала 221-й для Хосепа Гвардиолы в качестве главного тренера «горожан», что стало рекордом клуба, сообщает официальный сайт «Манчестер Сити».

Гвардиола опередил Леса Макдауэлла, который за 13 лет одержал 220 побед в качестве главного тренера «горожан».

«Я так горжусь этим. Период, который мы проводим вместе, великолепен. Мы можем проигрывать матчи, проиграть финал, но мы играем с невероятным мужеством в каждой игре. Мы каждый раз играем в нашу игру, и это заставляет меня гордиться», — сказал Гвардиола.

В период под руководством Хосепа Гвардиолы «Манчестер Сити» провёл 303 матча, в 221-м из которых одержал победу, в 37 матчах была ничья и в 45 встречах «горожане» уступили.

Напомним, матч «Челси» — «Манчестер Сити» завершился со счётом 1:0. Единственный мяч записал на свой счёт Габриэл Жезус, ему ассистировал Жоау Канселу.

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