«Алавес» обыграл «Атлетико» и одержал первую победу в сезоне
Поделиться
Сегодня, 25 сентября, на стадионе «Мендисорроса» в Витории в рамках 7-го тура испанской Примеры «Алавес» принимал «Атлетико». Хозяева одержали победу со счётом 1:0.
Счёт матча был открыт в начале первого тайма. На 4-й минуте встречи защитник «Алавеса» Виктор Лагуардия забил гол с передачи Рубена Дуарте.
Гол Лагуардии в ворота «Атлетико»:
Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Матеу Лаос. Ему помогали ассистенты Пау Себрьян Девис и Рубен Поррас Рико. Резервный арбитр – Херман Сид Камачо.
После семи туров в испанской Примере «Атлетико» располагается на 2-м месте в турнирной таблице с 14 очками в активе. «Алавес» (3) – на 19-м месте.
В восьмом туре «Алавес» сыграет на выезде с «Атлетиком», а «Атлетико» примет дома «Барселону».
Комментарии
- 25 сентября 2021
-
18:05
-
18:05
-
17:59
-
17:57
-
17:54
-
17:52
-
17:51
-
17:43
-
17:43
-
17:34
-
17:26
-
17:25
-
17:19
-
17:14
-
17:03
-
16:58
-
16:50
-
16:50
-
16:41
-
16:40
-
16:36
-
16:27
-
16:24
-
16:20
-
16:19
-
16:00
-
15:57
-
15:46
-
15:30
-
15:21
-
15:15
-
15:08
-
15:07
-
15:02
-
15:01
Партнерский контент