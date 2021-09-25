«Алавес» обыграл «Атлетико» и одержал первую победу в сезоне

Сегодня, 25 сентября, на стадионе «Мендисорроса» в Витории в рамках 7-го тура испанской Примеры «Алавес» принимал «Атлетико». Хозяева одержали победу со счётом 1:0.



Счёт матча был открыт в начале первого тайма. На 4-й минуте встречи защитник «Алавеса» Виктор Лагуардия забил гол с передачи Рубена Дуарте.

Гол Лагуардии в ворота «Атлетико»:

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Матеу Лаос. Ему помогали ассистенты Пау Себрьян Девис и Рубен Поррас Рико. Резервный арбитр – Херман Сид Камачо.



После семи туров в испанской Примере «Атлетико» располагается на 2-м месте в турнирной таблице с 14 очками в активе. «Алавес» (3) – на 19-м месте.



В восьмом туре «Алавес» сыграет на выезде с «Атлетиком», а «Атлетико» примет дома «Барселону».