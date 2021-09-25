Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Уфа». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Даниэль Мальдини забил первый гол за «Милан». Реакция Паоло

Даниэль Мальдини забил первый гол за «Милан». Реакция Паоло
Комментарии

Нападающий Даниэль Мальдини, сын легенды «Милана» Паоло Мальдини, забил дебютный гол за россонери.

19-летний Мальдини отличился в матче 6-го тура Серии А со «Специей» (1:0, идёт второй тайм). Паоло, присутствующий на трибунах, с ликованием встретил первый гол сына за «Милан». Фото опубликовано в «твиттере» Tano.

Даниэль Мальдини сыграл дебютный матч в Серии А в феврале 2020 года. Нападающий вышел на замену на 3-й компенсированной минуте матча 22-го тура чемпионата Италии с «Вероной». На поле он провёл всего четыре минуты. Встреча завершилась со счётом 1:1. Контракт Даниэля с «Миланом» рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, Паоло Мальдини вместе с голкипером «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоном удерживает рекорд Серии А по количеству проведённых матчей — на их счету по 647 матчей. «Милан» навечно закрепил за Паоло, который выступал за клуб с 1985 по 2009 год, 3-й номер. Чезаре Мальдини, отец Паоло и дед Даниэля, сыграл в высшем дивизионе Италии 347 матчей.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021