Даниэль Мальдини забил первый гол за «Милан». Реакция Паоло

Нападающий Даниэль Мальдини, сын легенды «Милана» Паоло Мальдини, забил дебютный гол за россонери.
19-летний Мальдини отличился в матче 6-го тура Серии А со «Специей» (1:0, идёт второй тайм). Паоло, присутствующий на трибунах, с ликованием встретил первый гол сына за «Милан». Фото опубликовано в «твиттере» Tano.
Даниэль Мальдини сыграл дебютный матч в Серии А в феврале 2020 года. Нападающий вышел на замену на 3-й компенсированной минуте матча 22-го тура чемпионата Италии с «Вероной». На поле он провёл всего четыре минуты. Встреча завершилась со счётом 1:1. Контракт Даниэля с «Миланом» рассчитан до лета 2024 года.
Напомним, Паоло Мальдини вместе с голкипером «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоном удерживает рекорд Серии А по количеству проведённых матчей — на их счету по 647 матчей. «Милан» навечно закрепил за Паоло, который выступал за клуб с 1985 по 2009 год, 3-й номер. Чезаре Мальдини, отец Паоло и дед Даниэля, сыграл в высшем дивизионе Италии 347 матчей.
- 25 сентября 2021
-
18:05
-
18:05
-
17:59
-
17:57
-
17:54
-
17:52
-
17:51
-
17:43
-
17:43
-
17:34
-
17:26
-
17:25
-
17:19
-
17:14
-
17:03
-
16:58
-
16:50
-
16:50
-
16:41
-
16:40
-
16:36
-
16:27
-
16:24
-
16:20
-
16:19
-
16:00
-
15:57
-
15:46
-
15:30
-
15:21
-
15:15
-
15:08
-
15:07
-
15:02
-
15:01