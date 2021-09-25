Даниэль Мальдини забил первый гол за «Милан». Реакция Паоло

Нападающий Даниэль Мальдини, сын легенды «Милана» Паоло Мальдини, забил дебютный гол за россонери.

19-летний Мальдини отличился в матче 6-го тура Серии А со «Специей» (1:0, идёт второй тайм). Паоло, присутствующий на трибунах, с ликованием встретил первый гол сына за «Милан». Фото опубликовано в «твиттере» Tano.

Даниэль Мальдини сыграл дебютный матч в Серии А в феврале 2020 года. Нападающий вышел на замену на 3-й компенсированной минуте матча 22-го тура чемпионата Италии с «Вероной». На поле он провёл всего четыре минуты. Встреча завершилась со счётом 1:1. Контракт Даниэля с «Миланом» рассчитан до лета 2024 года.



Напомним, Паоло Мальдини вместе с голкипером «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоном удерживает рекорд Серии А по количеству проведённых матчей — на их счету по 647 матчей. «Милан» навечно закрепил за Паоло, который выступал за клуб с 1985 по 2009 год, 3-й номер. Чезаре Мальдини, отец Паоло и дед Даниэля, сыграл в высшем дивизионе Италии 347 матчей.