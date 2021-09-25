«Спартак» — «Уфа»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Уфы» на матч 9-го тура РПЛ.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Литвинов, Айртон, Кофрие, Бакаев, Промес, Умяров, Мозес, Понсе.

«Уфа»: Беленов, Плиев, Йокич, Ботака-Иобома, Кротов, Алиев, Камилов, Бауэр, Агаларов, Мрзляк, Касинтура.

Встреча 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Уфа».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Адлан Хатуев (Грозный) и Наиль Сайфетдинов (Казань). Резервный рефери — Олег Соколов (Воронеж).



«Спартак» в 8 матчах набрал 10 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (8) — на 12-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (20). Напомним, санкт-петербургский клуб — действующий чемпион России.