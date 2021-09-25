В «Спартаке» прокомментировали слухи о проблемах с автобусом для «Уфы»

В пресс-службе «Спартака» опровергли появившуюся информацию, согласно которой московский клуб не предоставил автобус «Уфе», чтобы гости смогли добраться на матч 9-го тура РПЛ, который состоится сегодня, 25 сентября, на «Открытие Арене». Ранее появилась информация, согласно которой «Уфе» придётся добираться из гостиницы на стадион на такси или метро.

«Уфа» едет на матч на автобусе, всё хорошо, не надо паниковать», — сказал представитель пресс-службы «Спартака» в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Спартак» в 8 матчах набрал 10 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (8) — на 12-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (20). Напомним, санкт-петербургский клуб — действующий чемпион России.