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Гол Мальдини помог «Милану» обыграть «Специю» и возглавить Серию А

Гол Мальдини помог «Милану» обыграть «Специю» и возглавить Серию А
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В матче 6-го тура итальянской Серии А «Милан» переиграл «Специю». Встреча проходила на стадионе «Альберто Пикко» в Специи и завершилась со счётом 2:1.

На 48-й минуте первый гол в матче забил 19-летний нападающий «Милана» Даниэль Мальдини, ему ассистировал Пьер Калюлю. Этот мяч стал для Даниэля дебютным за «россонери». Напомним, его отец, Паоло Мальдини вместе с голкипером «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоном удерживает рекорд Серии А по количеству проведённых матчей — на их счету по 647 матчей.

На 80-й минуте Даньеле Верде сравнял счёт, голевую передачу отдал Симоне Бастони. Спустя шесть минут Браим Диас вновь вывел «Милан» вперёд.

«Милан» в шести матчах набрал 16 очков и возглавил таблицу Серии А. «Специя» (4) — на 17-м месте.

Италия - Серия А. 6-й тур
25 сентября 2021, суббота. 16:00 МСК
Специя
Специя
Окончен
1 : 2
Милан
Милан
0:1 Мальдини – 48'   1:1 Верде – 80'   1:2 Диас – 86'
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