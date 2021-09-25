Гол Мальдини помог «Милану» обыграть «Специю» и возглавить Серию А

В матче 6-го тура итальянской Серии А «Милан» переиграл «Специю». Встреча проходила на стадионе «Альберто Пикко» в Специи и завершилась со счётом 2:1.

На 48-й минуте первый гол в матче забил 19-летний нападающий «Милана» Даниэль Мальдини, ему ассистировал Пьер Калюлю. Этот мяч стал для Даниэля дебютным за «россонери». Напомним, его отец, Паоло Мальдини вместе с голкипером «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоном удерживает рекорд Серии А по количеству проведённых матчей — на их счету по 647 матчей.

На 80-й минуте Даньеле Верде сравнял счёт, голевую передачу отдал Симоне Бастони. Спустя шесть минут Браим Диас вновь вывел «Милан» вперёд.

«Милан» в шести матчах набрал 16 очков и возглавил таблицу Серии А. «Специя» (4) — на 17-м месте.