Гол Мальдини помог «Милану» обыграть «Специю» и возглавить Серию А
Поделиться
В матче 6-го тура итальянской Серии А «Милан» переиграл «Специю». Встреча проходила на стадионе «Альберто Пикко» в Специи и завершилась со счётом 2:1.
На 48-й минуте первый гол в матче забил 19-летний нападающий «Милана» Даниэль Мальдини, ему ассистировал Пьер Калюлю. Этот мяч стал для Даниэля дебютным за «россонери». Напомним, его отец, Паоло Мальдини вместе с голкипером «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоном удерживает рекорд Серии А по количеству проведённых матчей — на их счету по 647 матчей.
На 80-й минуте Даньеле Верде сравнял счёт, голевую передачу отдал Симоне Бастони. Спустя шесть минут Браим Диас вновь вывел «Милан» вперёд.
«Милан» в шести матчах набрал 16 очков и возглавил таблицу Серии А. «Специя» (4) — на 17-м месте.
Комментарии
- 25 сентября 2021
-
18:05
-
18:05
-
17:59
-
17:57
-
17:54
-
17:52
-
17:51
-
17:43
-
17:43
-
17:34
-
17:26
-
17:25
-
17:19
-
17:14
-
17:03
-
16:58
-
16:50
-
16:50
-
16:41
-
16:40
-
16:36
-
16:27
-
16:24
-
16:20
-
16:19
-
16:00
-
15:57
-
15:46
-
15:30
-
15:21
-
15:15
-
15:08
-
15:07
-
15:02
-
15:01
Партнерский контент