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Тухель прокомментировал поражение в матче с «Манчестер Сити»

Тухель прокомментировал поражение в матче с «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражение в матче 6-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити».

«Мы проиграли, а «Манчестер Сити» заслужил победу. До гола мы были очень сильны на последних 20 метрах поля, но, к сожалению, только там. Во всём остальном мы были недостаточно хороши, чтобы ослабить давление и нанести ответный удар.

Мы не сыграли так, как могли бы. В целом просто мы были не на своём уровне. Не знаю почему, но после гола было ощущение, что мы могли победить, нежели проиграть. Мы старались поднажать и завести толпу. Это была очень эмоциональная игра, но не нашего уровня», — цитирует Тухеля BBC.

Напомним, матч «Челси» — «Манчестер Сити» завершился со счётом 1:0 в пользу «горожан». Единственный мяч записал на свой счёт Габриэл Жезус, ему ассистировал Жоау Канселу.

После шести туров в английской Премьер-лиге «Челси» располагается на 3-м месте в турнирной таблице. В седьмом туре «аристократы» примут дома «Саутгемптон». Встреча состоится 2 октября.

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