Глушаков прокомментировал ничью «Химок» в матче с «Локомотивом»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал результат матча 9-го тура РПЛ с «Локомотивом». Встреча команд завершилась со счётом 0:0. «Локомотив» в начале второго тайма остался в меньшинстве после удаления голкипера Маринато Гильерме. Подмосковный клуб после этого владел преимуществом и несколько раз попадал в каркас ворот.

«Закономерно, думаю, сыграли, возможно, у нас было больше моментов, чем у «Локомотива», так как у них удалили игрока. Особого желания забить своей бывшей команде не было, просто хотелось забить — голы всегда приятны, вне зависимости от того, в ворота «Локомотива» ли они или какой-то другой команды. Нам нужны очки, прежде всего нужно думать о команде и победе», — цитирует Глушакова ТАСС.