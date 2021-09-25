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Жириновский заявил, что Мамаева и Кокорина следовало отправить в Сибирь поднимать футбол

Жириновский заявил, что Мамаева и Кокорина следовало отправить в Сибирь поднимать футбол
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Лидер политической партии ЛДПР Владимир Жириновский высказался о предложении строить новые города в Сибири. Жириновский предложил отправить туда заключённых. В качестве примера он привёл форварда «Фиорентины» Александра Кокорина и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, которые отбыли срок за драку.

«Министр обороны недавно сказал, что мы будем строить новые города в Сибири. Мы эту идею поддерживаем, одна проблема — откуда взять людей для этих новых городов? Мы предлагаем восстановить такое понятие, как ссылка. У нас в тюрьме сидят люди — тысячу рублей украл или подрались по пьяни. Вот футболисты недавно подрались, Мамаев с Кокориным. Их отправили в колонию, а лучше бы в Сибирь. Там и футбол можно было бы поднять. Сибирь со времён декабристов развивалась духовно и интеллектуально за счёт ссыльных», — сказал Жириновский в эфире телеканала «Россия 24».

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