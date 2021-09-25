Помощник Сёмина назвал основную причину ухода тренера из «Ростова»

Юрий Батуренко, помощник бывшего главного тренера «Ростова» Юрия Сёмина, прокомментировал уход специалиста из клуба из Ростова-на-Дону». Ранее «Ростов» объявил об отставке Сёмина.

«Только сегодня все решилось. Это взаимное решение. Просто взаимно пришли к такому мнению. Думаю, никто не хотел сам уходить и никто не хотел кого-то убирать. Просто сложилась ситуация, когда надо что-то менять. Они сидели, долго общались. В «Ростове» очень порядочные люди — президент и всё его окружение. Поэтому это было взаимное решение.

Наверное, основной причиной стала игра на Кубок, которую никак не должны были проигрывать. Это вторая лига, мы должны были выигрывать. Да, это дерби, которое не имели права проигрывать. Ни в коем случае. Остальное не главное. В Ростове не было ни одного болельщика, который смирился бы с этим поражением», — цитирует Батуренко «РБ Спорт».