Путин предложил рассмотреть возможность проведения в России ещё одного чемпионата мира

Президент России Владимир Путин предложил подумать о возможности провести ещё один чемпионат мира.

«Что касается спорта, я знаю про достижения в мини-футболе. Поздравляю всех участников и надеюсь, что этот высокий статус будет подтверждаться. Мы в своё время провели чемпионат мира по футболу, провели его на самом высоком уровне. Давайте подумаем — может, проведём ещё один чемпионат мира», — сказал Путин во время общения с КПРФ.

Россия принимала чемпионат мира по футболу в 2018 году. Кроме того, Санкт-Петербург принял несколько матчей Евро-2020.

Чемпионом мира в 2018 году стала сборная Франции. Сборная России дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти уступила Хорватии. Это лучший результат в истории российской сборной на чемпионатах мира.