«РБ Лейпциг» разгромил «Герту», забив шесть мячей
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В Лейпциге завершился матч 6-го тура немецкой Бундеслиги. «РБ Лейпциг» на стадионе «Ред Булл Арена — Центральштадион» принимал «Герту». Встреча закончилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.
Уже на 15-й минуте Кристофер Нкунку открыл счёт. На 23-й минуте Юссуф Поульсен удвоил преимущество хозяев. А в концовке первого тайма Норди Мукиэле довёл счёт до крупного.
На 60-й минуте Эмиль Форсберг реализовал пенальти, а затем Нкунку оформил дубль. Точку в матче на 77-й минуте поставил Амаду Айдара.
«РБ Лейпциг» набрал 7 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. «Герта» занимает 11-е место, набрав 6 очков.
В следующем туре «РБ Лейпциг» будет принимать «Бохум», а «Герта» сыграет дома с «Фрайбургом».
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