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«РБ Лейпциг» разгромил «Герту», забив шесть мячей

«РБ Лейпциг» разгромил «Герту», забив шесть мячей
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В Лейпциге завершился матч 6-го тура немецкой Бундеслиги. «РБ Лейпциг» на стадионе «Ред Булл Арена — Центральштадион» принимал «Герту». Встреча закончилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.

Уже на 15-й минуте Кристофер Нкунку открыл счёт. На 23-й минуте Юссуф Поульсен удвоил преимущество хозяев. А в концовке первого тайма Норди Мукиэле довёл счёт до крупного.

На 60-й минуте Эмиль Форсберг реализовал пенальти, а затем Нкунку оформил дубль. Точку в матче на 77-й минуте поставил Амаду Айдара.

«РБ Лейпциг» набрал 7 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. «Герта» занимает 11-е место, набрав 6 очков.

В следующем туре «РБ Лейпциг» будет принимать «Бохум», а «Герта» сыграет дома с «Фрайбургом».

Германия - Бундеслига. 6-й тур
25 сентября 2021, суббота. 16:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
6 : 0
Герта
Берлин
1:0 Нкунку – 15'   2:0 Поульсен – 23'   3:0 Мукиэле – 45+3'   4:0 Форсберг – 60' (пен)   5:0 Нкунку – 70'   6:0 Айдара – 77'
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