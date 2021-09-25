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«Оренбург» обыграл «Енисей» и догнал «Торпедо» в таблице ФНЛ

«Оренбург» обыграл «Енисей» и догнал «Торпедо» в таблице ФНЛ
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В матче 13-го тура Футбольной национальной лиги «Оренбург» переиграл красноярский «Енисей». Встреча проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 2:0.

На 20-й минуте первый гол забил нападающий хозяев Джоэль Фамейе. На 41-й минуте отличился полузащитник Юрий Ковалёв.

«Оренбург» в 13 матчах набрал 28 очков и догнал московское «Торпедо» в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Торпедовцы ещё не сыграли свой матч 13-го тура. «Енисей» (14) находится на 14-м месте.

ФНЛ - Первый дивизион. 13-й тур
25 сентября 2021, суббота. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 0
Енисей
Красноярск
1:0 Фамейе – 20'   2:0 Ковалёв – 41'

Результаты других матчей Футбольной национальной лиги:

«Волгарь» — «Олимп-Долгопрудный» — 0:1

«Ротор» — КАМАЗ — 1:0

«Металлург» — «Текстильщик» — 0:0

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