Арбитр Федотов: как можно уронить двухметрового амбала Дзюбу таким эфемерным касанием?
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Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в матче 9-го тура РПЛ «Зенит» — «Крылья Советов» (2:1).
«Для меня это не 11-метровый удар. Солдатенков еле-еле коснулся Дзюбу, а тот захотел упасть – и упал. Иначе это не объяснить: как двухметрового амбала уронить таким эфемерным касанием? Дзюба, как всегда, притворился дельфином.
VAR в эпизод влезть не мог, потому что было касание. Есть касание – вмешиваться нельзя, это уже не явная и очевидная ошибка. Футбол превращается в какой-то балет.
Что касается матча в целом, то нет такого, что Мешков всё свистит в одну сторону и как-то тащит «Зенит». Этот момент – просто его видение эпизода», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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