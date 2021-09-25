Адеми показывал рану от Гильерме, 17-летний Худяков стоял на ноль. «Химки» — «Локо»: фото

25 сентября в Подмосковье на поле стадиона «Арена Химки» в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» сыграл в нулевую ничью с «Химками». Стоит отметить, что красно-зелёные заканчивали матч в меньшинстве после удаления вратаря команды Маринато Гильерме.

Полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев получил повреждение в матче с «Химками». Футболист не смог покинуть поле самостоятельно, игрока унесли на носилках. Вместо него на 81-й минуте на замену вышел полузащитник Фаустино Анджорин.

«Локомотив» в девяти матчах набрал 17 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (7) — на 14-м месте.

Лучшие кадры с матча «Химки» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.