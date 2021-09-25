Карпин: Дзюба снова забил? Здорово!

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на гол форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в матче 9-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу питерцев. Дзюба забил на 35-й минуте, сравняв счёт. А в концовке форвард «Зенита» заработал пенальти, который реализовал Алексей Сутормин.

«Дзюба снова забил? Здорово!» — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Дзюба был включён в расширенный список игроков, вызванных в сборную России на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022. Но затем форвард сообщил, что из-за плохой формы решил не играть за сборную.

«Зенит» набрал 23 очка и увеличил отрыв от «Локомотива» (17) до 6 очков. «Крылья Советов» (10) — на десятом месте.