«Вест Хэм» обыграл «Лидс», забив решающий гол на 90-й минуте встречи

Сегодня, 25 сентября, на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе в рамках 6-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» принимал «Вест Хэм Юнайтед». Счёт встречи – 2:1 в пользу гостей.
Счёт матча был открыт в первом тайме. На 19-й минуте встречи нападающий «павлинов» Рафаэл забил гол с передачи Матеуша Клиха.
Гол Рафаэла в ворота «Вест Хэма»:
На 54-й минуте матча арбитр Кевин Френд отменил гол Майкла Антонио. На 67-й минуте автогол забил защитник «Лидса» Хуниор Фирпо.
Автогол защитника «Лидса» Фирпо:
На 90-минуте встречи Майкл Антонио забил победный мяч в ворота «Лидса». Ему ассистировал Деклан Райс.
Победный гол Антонио в ворота «Лидса»:
Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Кевин Френд. Ему помогали ассистенты Эдриан Холмс и Дерек Итон. Резервным арбитром встречи выступил Тони Харрингтон.
В седьмом туре английской Премьер-лиги «Лидс» примет дома «Уотфорд», а «Вест Хэм» сыграет дома с «Брентфордом». Первый матч состоится 2 октября, второй – 3 октября.
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