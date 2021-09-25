«Вест Хэм» обыграл «Лидс», забив решающий гол на 90-й минуте встречи

Сегодня, 25 сентября, на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе в рамках 6-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» принимал «Вест Хэм Юнайтед». Счёт встречи – 2:1 в пользу гостей.



Счёт матча был открыт в первом тайме. На 19-й минуте встречи нападающий «павлинов» Рафаэл забил гол с передачи Матеуша Клиха.

Гол Рафаэла в ворота «Вест Хэма»:

На 54-й минуте матча арбитр Кевин Френд отменил гол Майкла Антонио. На 67-й минуте автогол забил защитник «Лидса» Хуниор Фирпо.

Автогол защитника «Лидса» Фирпо:

На 90-минуте встречи Майкл Антонио забил победный мяч в ворота «Лидса». Ему ассистировал Деклан Райс.

Победный гол Антонио в ворота «Лидса»:

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Кевин Френд. Ему помогали ассистенты Эдриан Холмс и Дерек Итон. Резервным арбитром встречи выступил Тони Харрингтон.



В седьмом туре английской Премьер-лиги «Лидс» примет дома «Уотфорд», а «Вест Хэм» сыграет дома с «Брентфордом». Первый матч состоится 2 октября, второй – 3 октября.

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