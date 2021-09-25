«Уотфорд» и «Ньюкасл» сыграли вничью

Сегодня, 25 сентября, на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде в рамках 6-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» принимал «Ньюкасл Юнайтед». Счёт — 1:1.



Счёт матча был открыт в первом тайме. На 23-й минуте встречи полузащитник «сорок» Шон Лонгстафф вывел свою команду вперёд. Ему ассистировал Аллан Сент-Максимен.



На 72-й минуте нападающий «Уотфорда» Исмаила Сарр сравнял счёт с передачи Джошуа Кинга.



Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял австралиец Джарред Джиллетт. Ему помогали ассистенты Ли Беттс и Константин Хатцидакис. Резервным арбитром встречи выступал Мартин Аткинсон.



В седьмом туре английской Премьер-лиги «Уотфорд» сыграет на выезде с «Лидс Юнайтед», а «Ньюкасл» проведёт выездной матч с «Вулверхэмптоном». Обе встречи состоятся 2 октября.

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