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«Уотфорд» и «Ньюкасл» сыграли вничью

«Уотфорд» и «Ньюкасл» сыграли вничью
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Сегодня, 25 сентября, на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде в рамках 6-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» принимал «Ньюкасл Юнайтед». Счёт — 1:1.

Счёт матча был открыт в первом тайме. На 23-й минуте встречи полузащитник «сорок» Шон Лонгстафф вывел свою команду вперёд. Ему ассистировал Аллан Сент-Максимен.

На 72-й минуте нападающий «Уотфорда» Исмаила Сарр сравнял счёт с передачи Джошуа Кинга.

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял австралиец Джарред Джиллетт. Ему помогали ассистенты Ли Беттс и Константин Хатцидакис. Резервным арбитром встречи выступал Мартин Аткинсон.

В седьмом туре английской Премьер-лиги «Уотфорд» сыграет на выезде с «Лидс Юнайтед», а «Ньюкасл» проведёт выездной матч с «Вулверхэмптоном». Обе встречи состоятся 2 октября.

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25 сентября 2021, суббота. 17:00 МСК
Уотфорд
Уотфорд
Окончен
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Лонгстафф – 23'   1:1 Сарр – 72'

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