«Уотфорд» и «Ньюкасл» сыграли вничью

Сегодня, 25 сентября, на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде в рамках 6-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» принимал «Ньюкасл Юнайтед». Счёт — 1:1.
Счёт матча был открыт в первом тайме. На 23-й минуте встречи полузащитник «сорок» Шон Лонгстафф вывел свою команду вперёд. Ему ассистировал Аллан Сент-Максимен.
На 72-й минуте нападающий «Уотфорда» Исмаила Сарр сравнял счёт с передачи Джошуа Кинга.
Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял австралиец Джарред Джиллетт. Ему помогали ассистенты Ли Беттс и Константин Хатцидакис. Резервным арбитром встречи выступал Мартин Аткинсон.
В седьмом туре английской Премьер-лиги «Уотфорд» сыграет на выезде с «Лидс Юнайтед», а «Ньюкасл» проведёт выездной матч с «Вулверхэмптоном». Обе встречи состоятся 2 октября.
Главные события АПЛ в нашем тематическом «инстаграме». Подписывайся.
- 25 сентября 2021
-
19:31
-
19:23
-
19:19
-
19:18
-
19:17
-
19:12
-
19:03
-
19:01
-
19:00
-
19:00
-
18:57
-
18:54
-
18:52
-
18:46
-
18:35
-
18:29
-
18:23
-
18:22
-
18:11
-
18:05
-
18:05
-
17:59
-
17:57
-
17:54
-
17:52
-
17:51
-
17:43
-
17:43
-
17:34
-
17:26
-
17:25
-
17:19
-
17:14
-
17:03
-
16:58