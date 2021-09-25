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«Эвертон» обыграл «Норвич Сити»

«Эвертон» обыграл «Норвич Сити»
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Сегодня, 25 сентября, на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле в рамках 6-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» принимал «Норвич Сити». Хозяева одержали победу со счётом 2:0.

Счёт матча был открыт в первом тайме. На 29-й минуте встречи полузащитник «ирисок» Эндрос Таунсенд реализовал пенальти в ворота «Норвича». На 77-й минуте Абдулайе Дукуре удвоил преимущество своей команды. Ему ассистировал Демарай Грей.

Гол Таунсенда с пенальти в ворота «Норвича»:

Дукуре удваивает преимущество «Эвертона»:

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Дэвид Кут. Ему помогали ассистенты Гари Бесвик и Николас Хоптон. Резервным арбитром встречи выступил Дин Уайтстоун.

В седьмом туре английской Премьер-лиги «Эвертон» сыграет на выезде с «Манчестер Юнайтед», а «Норвич» проведёт выездной матч с «Бёрнли». Обе встречи состоятся 2 октября.

Англия - Премьер-лига. 6-й тур
25 сентября 2021, суббота. 17:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Норвич Сити
Норидж
1:0 Таунсенд – 29' (пен)   2:0 Дукуре – 77'

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