Дзюба: не знаю, поставлена ли точка в истории со сборной России. Пока двоеточие

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал победу в матче 9-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1) и ответил на вопрос о сборной России.



«Спасибо, кто выбрал меня лучшим игроком. Неожиданно опять. Люди начали разбираться в футболе.

Мы предполагали, что будет тяжёлая игра. Готовились к этому. «Крылья Советов», по-моему, только одну игру в гостях уступили — «Локомотиву». Очень хорошая сбалансированная команда, пыталась попить нам кровь. Перекрыли практически всё сзади, организованно откатывались. Поэтому очень интересный матч. Для нас это хорошо — лишний раз закаляться, вырывать такие матчи. Это хороший победный дух. Он вырабатывается даже в таких матчах, когда не всё получается и соперник хорошо смотрится, но побеждать — это очень важно для команды. Очень рады, что переломили матч.



В истории со сборной поставлена точка? Пока не знаю. Пока двоеточие точно. Набираем постепенно форму. Будем продолжать так же», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

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