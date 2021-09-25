Видео резонансного пенальти, который заработал Дзюба в матче с «Крыльями Советов»

Форвард «Зенита» Артём Дзюба в матче 9-го тура с «Крыльями Советов» стал автором одного из мячей, а также заработал пенальти, с которого Алексей Сутормин забил победный мяч. Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.

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На 14-й минуте первый гол забил полузащитник самарцев Антон Зиньковский. Зиньковский получил пас от партнёра, дошёл до штрафной, убрал под левую и на исполнении уложил мяч в дальний нижний угол. На 35-й минуте Артём Дзюба сравнял счёт. Клаудиньо с углового навесил в штрафную, Дзюба продавил Никиту Чернова и головой переправил мяч в нижний угол ворот. На 79-й минуте Алексей Сутормин реализовал пенальти, назначенный за фол против Дзюбы.



«Зенит» набрал 23 очка и увеличил отрыв от «Локомотива» (17) до 6 очков. «Крылья Советов» (10) — на десятом месте.