«Реал» — «Вильярреал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

Сегодня, 25 сентября, состоится матч «Реал» — «Вильярреал». Встреча 7-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Вильярреал».



Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Хесус Хиль Мансано. Ему будут помогать Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Резервный арбитр – Антонио Санчес.



Мадридский «Реал» набрал 16 очков в шести турах испанской Примеры и занимает 1-е место в турнирной таблице. «Вильярреал» с 7 очками располагается на 12-м месте в таблице.