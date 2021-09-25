«Спартак» — «Уфа»: Понсе вывел хозяев вперёд на 3-й минуте

В эти минуты в Москве проходит матч 9-го тура РПЛ «Спартак» — «Уфа». Встреча проходит на стадионе «Открытие Арена».
Уже на 3-й минуте хозяева вышли вперёд, отличился Эсекьель Понсе, которому ассистировал Зелимхан Бакаев.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Уфа».
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга. Помогают ему ассистенты Адлан Хатуев (Грозный) и Наиль Сайфетдинов (Казань). Резервный рефери — Олег Соколов (Воронеж).
«Спартак» в 8 матчах набрал 10 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (8) — на 12-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (20). Напомним, санкт-петербургский клуб — действующий чемпион России.
- 25 сентября 2021
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