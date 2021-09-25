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«Спартак» — «Уфа». Платная прямая трансляция
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19:00 Мск
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«Спартак» — «Уфа»: Промес забил второй гол после ошибки защитников

«Спартак» — «Уфа»: Промес забил второй гол после ошибки защитников
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес забил второй гол в матче с «Уфой» после ошибки защитников.

На 29-й минуте после грубейшей ошибки уфимцев перед своей штрафной Промес технично перебросил мяч через защитника, выскочил один на один и пробил в дальний угол.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга. Помогают ему ассистенты Адлан Хатуев (Грозный) и Наиль Сайфетдинов (Казань). Резервный рефери — Олег Соколов (Воронеж).

«Спартак» в 8 матчах набрал 10 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (8) — на 12-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (20). Напомним, санкт-петербургский клуб — действующий чемпион России.

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