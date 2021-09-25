Сутормин: я должен был бить пенальти. Дзюба спокойно на это отреагировал

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (2:1) и эпизод с пенальти.

«Крылья» — непростой соперник, молодая и амбициозная команда. Мы разбирали их матчи, они последние игры проводили хорошо. Чуть-чуть добавили себе проблем пропущенным мячом, но хорошо, что смогли переломить ход встречи и одержать победу.



О чём Семак говорил в перерыве? Что надо играть ещё активнее, поменьше позволять создавать моменты у своих ворот. Потому что «Крылья» хорошо убегали, у них были моменты. А так в целом продолжать быстрее двигать мяч, искать свободные зоны. Соответственно, старались во втором тайме реализовать то, что у нас просили, и хорошо, что Артём заработал пенальти и мы смогли реализовать его. Я должен был бить. Тёма спокойно на это отреагировал. Хорошо, что удалось реализовать, надеюсь, в дальнейшем будет всё так же.



Бил, скорее, по вратарю. Думаю, он знал, что до этого я дважды бил туда. Предполагал, что он прыгнет туда, заметил это во время замаха и спокойно пробил в другой. Сколько бы хотел забить? Пока тяжело сказать. Можно начать, наверное, с пяти. В «Оренбурге» я забил восемь… Посмотрим, как будет складываться. Чем больше, тем лучше. Надеюсь приносить пользу команде, что самое главное.



Гол — подарок болельщикам «Виража? Да. Им большое спасибо за поддержку! Надеюсь, с каждым разом посещаемость будет всё больше и больше. Нам очень нужна поддержка перед Лигой чемпионов, да и не только. Поздравляю фанатское движение с днём рождения! Ждём на следующих матчах, особенно в среду», — приводит слова Сутормина пресс-служба «Зенита».

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