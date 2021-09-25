Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Крыльями Советов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от победы в матче 9-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1).

«Пропустили, к сожалению, первыми, и пришлось прикладывать большие усилия для того, чтобы победить. С чем я команду и поздравляю. Сегодня нам не хватало лёгкости, свежести – это что касается состояния игроков. Матч складывался тяжело, мы многое контролировали, но моментов создали меньше, чем обычно. Достаточно опасные атаки проводил соперник – хотя и не так много. Момент в концовке — наверное, единственный голевой у наших ворот. Наше счастье, что нам не забили. Нужно было более хладнокровно играть в чужой штрафной, чтобы забить — тогда концовка матча получилась бы спокойнее.



Мы предполагали, что «Крылья» будут низко обороняться, и нам было сложно вскрывать их защиту. Перестроились для того, чтобы добавить игрока в атаку, Далер играл повыше, чтобы у нас было больше открываний. Нам немного не хватало динамики, к тому же в первом тайме Далер получил карточку — и на второй тайм мы выпустили Ерохина. Что до наших перестроений, игроки у соперника довольно быстрые, и мы вернулись к своей привычной схеме, чтобы надёжнее действовать при быстрых контратаках «Крыльев», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».