Шведский полузащитник «Ювентуса» Деян Кулушевски может перейти в «Тоттенхэм Хотспур» в зимнее трансферное окно, сообщает Mirror.



В шведе лично заинтересован управляющий директор «шпор» Фабио Паратичи, который знаком с потенциалом и способностями игрока, поскольку ранее работал в «Ювентусе». Скауты «Тоттенхэма» следили за игроком во время матча Лиги чемпионов «Ювентус» — «Мальмё».



В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А Кулушевски сыграл в пяти матчах (один в старте) и не отметился результативными действиями. В прошлом сезоне швед провёл 35 матчей в чемпионате Италии, забил 4 гола и отдал три результативные передачи.



С 2020 года Кулушевски является игроком «Ювентуса». Контракт шведского полузащитника со «старой синьорой» рассчитан до 2024 года. По данным портала Transfermarkt стоимость игрока составляет € 40 млн. За время карьеры футболист также выступал за «Аталанту» и «Парму».

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