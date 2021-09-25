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Кулушевски может перейти в «Тоттенхэм»

Кулушевски может перейти в «Тоттенхэм»
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Шведский полузащитник «Ювентуса» Деян Кулушевски может перейти в «Тоттенхэм Хотспур» в зимнее трансферное окно, сообщает Mirror.

В шведе лично заинтересован управляющий директор «шпор» Фабио Паратичи, который знаком с потенциалом и способностями игрока, поскольку ранее работал в «Ювентусе». Скауты «Тоттенхэма» следили за игроком во время матча Лиги чемпионов «Ювентус» — «Мальмё».

В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А Кулушевски сыграл в пяти матчах (один в старте) и не отметился результативными действиями. В прошлом сезоне швед провёл 35 матчей в чемпионате Италии, забил 4 гола и отдал три результативные передачи.

С 2020 года Кулушевски является игроком «Ювентуса». Контракт шведского полузащитника со «старой синьорой» рассчитан до 2024 года. По данным портала Transfermarkt стоимость игрока составляет € 40 млн. За время карьеры футболист также выступал за «Аталанту» и «Парму».

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