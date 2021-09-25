И. Федотов: судья правильно не назначил 11-метровый в ворота «Спартака» в игре с «Уфой»

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод, произошедший в матче 9-го тура РПЛ «Спартак» — «Уфа». В одном из эпизодов мяч попал в руку защитника «Спартака» Георгия Джикии, но арбитр не назначил пенальти.

«Джикия прижал локоть, рука в естественном положении, поэтому арбитр правильно не назначил 11-метровый в ворота «Спартака» в игре с «Уфой», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

После первого тайма «Спартак» ведёт со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга. Помогают ему ассистенты Адлан Хатуев (Грозный) и Наиль Сайфетдинов (Казань). Резервный рефери — Олег Соколов (Воронеж).

«Спартак» в 8 матчах набрал 10 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (8) — на 12-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (20). Напомним, санкт-петербургский клуб — действующий чемпион России.