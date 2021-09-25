Быстров: Дзюба нарисовал пенальти, такие нельзя ставить

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владимир Быстров поделился мнением о пенальти, который был назначен в ворота «Крыльев Советов» в матче 9-го тура РПЛ с питерским клубом. Пенальти заработал форвард Артём Дзюба, который упал после небольшого контакта. В результате Алексей Сутормин с пенальти забил победный мяч, встреча закончилась со счётом 2:1.

«Нельзя ставить такие пенальти. Артём мог нарисовать — он за это и получил приз лучшего игрока матча, забил гол и нарисовал пенальти, — но это его хитрости, а судьи…

Формально есть касание. Но ты же должен понимать, если у тебя нога оторвана от земли, попадают в пятку – это не значит, что у Дзюбы должны две ноги подкоситься, и он должен падать моментально. Если бы реально сбивали — да, а так — нельзя. Ну от этого касания пятки ну никак, никак Артём не может позволить себе упасть. Вопросы не к Дзюбе, а к судьям и тем, кто сидел на VAR — хотя бы дайте картинку главному арбитру, мало ли он передумает», – сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».