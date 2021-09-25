Голы Понсе и Промеса принесли «Спартаку» победу в матче с «Уфой»
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В Москве на стадионе «Открытие Арена» завершился матч 9-го тура РПЛ. «Спартак» принимал «Уфу». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:0. «Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Уфа».
Уже на 3-й минуте счёт в матче открыл Эсекьель Понсе, которому ассистировал Зелимхан Бакаев. Преимущество «Спартака» на 29-й минуте удвоил Квинси Промес, воспользовавшийся ошибкой гостей, потерявших мяч перед своей штрафной. «Уфа» так и не смогла сократить отставание в счёте.
«Спаратк» набрал 13 очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице. «Уфа», набрав восемь очков, занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях с «Ахматом», а «Уфа» будет принимать «Урал».
Россия - Премьер-Лига. 9-й тур
25 сентября 2021, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 0
Уфа
Уфа
1:0 Понсе – 3' 2:0 Промес – 29'
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