Голы Понсе и Промеса принесли «Спартаку» победу в матче с «Уфой»

В Москве на стадионе «Открытие Арена» завершился матч 9-го тура РПЛ. «Спартак» принимал «Уфу». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:0. «Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Уфа».

Уже на 3-й минуте счёт в матче открыл Эсекьель Понсе, которому ассистировал Зелимхан Бакаев. Преимущество «Спартака» на 29-й минуте удвоил Квинси Промес, воспользовавшийся ошибкой гостей, потерявших мяч перед своей штрафной. «Уфа» так и не смогла сократить отставание в счёте.

«Спаратк» набрал 13 очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице. «Уфа», набрав восемь очков, занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях с «Ахматом», а «Уфа» будет принимать «Урал».