Чернов — о пенальти в игре с «Зенитом»: Дзюба сам наступал на ногу

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов прокомментировал результат матча 9-го тура РПЛ с «Зенитом». Встреча закончилась победой питерцев со счётом 2:1. Решающий мяч они забили с пенальти после падения в штрафной соперника Артёма Дзюбы.

«Думаю, то, о чём просил тренерский штаб перед матчем, у команды получилось. Понятно, что это «Зенит», мы практически играли без мяча. Две индивидуальные ошибки решили исход игры. Две помарки, скажем так.

После гола Зиньковского испугались преимущества? Я лично на поле такого не видел. Наверное, ребята хотели сохранить этот результат до перерыва, отдышаться и послушать тренера. Обидно, что пропустили в конце тайма.

Что не получилось в эпизоде с голом Дзюбы? Мы все знаем, как он играет головой. Я уже много комментариев по телевизору услышал, что с ним не надо бороться. Мне лично нужно было сыграть один в один, как-то помешать ему пробить. Все мы знаем, что с ним очень тяжело бороться. Я надеялся, что сыграть по мячу ему не удастся.

Вроде бы и руками держали друг друга, но, видимо, он занял хорошую позицию и продавил меня. Можно было и фол зафиксировать, но у судьи было другое мнение.

Эпизод с пенальти? В динамике казалось, что пятьдесят на пятьдесят. Есть VAR, если что, он вмешается. Показали пенальти, я подумал — значит был фол. После игры, в раздевалке, посмотрели эпизод, на нем видно, что Артем сам наступал на ногу, да и нога левая у него провернулась. Скорее всего он упал от этого. Конечно же, не хотелось наговаривать на него, что он симулировал. Я знаю его, он не такой футболист, который будет рисовать. Хочется верить, что в этом случае он не рисовал, а упал так, а судья увидел фол.

Наши стычки с латиноамериканцами по ходу всей игры – это эмоции. В моем случае с Клаудиньо, он убрал мяч под себя и упал. Я его даже не задел, а он начал обращаться к судье. Я ему просто сказал по-русски, чтобы он больше так не делал. Надеюсь, что он меня понял. Судья ему сказал тоже самое, что ничего не было. Эпизод с Ваней я не видел, так как находился спиной. Была атака и это было уже после. Как сказал нам Ваня, Барриос сказал что-то неприличное и обидное. Видимо выучил наш язык русский и могучий. Ваня ему ответил», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.