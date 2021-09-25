«Брентфорд» снова сравнял счёт в матче с «Ливерпулем»

Сегодня, 25 сентября, на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде проходит матч 6-го тура английской Премьер-лиги «Брентфорд» — «Ливерпуль».
Счёт матча был открыт в первом тайме. На 27-й минуте встречи отличился защитник хозяев Итан Пиннок, ему ассистировал Айван Тони. Уже через 4 минуты португальский нападающий красных Диогу Жота с передачи Джордана Хендерсона сравнял счёт встречи.
На 54-й минуте матча Мохамед Салах вывел красных вперёд. Голевую передачу отдал Фабиньо. На 63-й минуте встречи полузащитник «Брентфорда» Витали Янельт сравнял счёт в матче. На 67-й минуте полузащитник «Ливерпуля» Кёртис Джонс забил гол и вывел гостей вперёд.
На 82-й минуте встречи нападающий «Брентфорда» Йоан Висса сравнял счёт в матче с «Ливерпулем».
Встречу обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Стюарт Атвелл. Ему помогают ассистенты Дэниел Кук и Гарри Леннард.
В данный момент продолжается второй тайм матча «Брентфорд» — «Ливерпуль». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Ливерпуль» набрал 13 очков за пять туров английской Премьер-лиги и занимает 2-е место в чемпионате. «Брентфорд» (8) – на 10-м месте.
- 25 сентября 2021
-
22:37
-
22:30
-
22:29
-
22:24
-
22:23
-
22:19
-
22:17
-
22:13
-
22:09
-
22:07
-
22:02
-
21:55
-
21:55
-
21:53
-
21:53
-
21:49
-
21:37
-
21:31
-
21:30
-
21:27
-
21:17
-
21:16
-
21:14
-
21:03
-
21:00
-
20:57
-
20:55
-
20:54
-
20:50
-
20:41
-
20:35
-
20:24
-
20:21
-
20:20
-
20:16